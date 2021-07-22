"Сочи" разгромил "Кешлю" в первом еврокубковом матче в истории клуба

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ФК "Сочи" одержал победу над клубом из Азербайджана "Кешля" в первом еврокубковом матче в истории клуба. Встреча закончилась со счетом 3:0.

За "Сочи" забили Родригао (10-я минута), Кристиан Нобоа (67-я) и Максим Барсов (81-я). Ответная игра состоится в Баку 29 июля.

"Сочи" в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате России и впервые отобрался в еврокубки. Розыгрыш Лиги конференций проводится в первый раз.

Как ранее сообщил пресс-атташе Российской Премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов, руководство лиги готовится к старту чемпионата в плановом режиме, в настоящий момент проведению турнира ничего не угрожает.

В первом туре РПЛ 23–26 июля состоятся матчи "Крылья Советов" – "Ахмат", ЦСКА – "Уфа", "Локомотив" – "Арсенал", "Рубин" – "Спартак", "Нижний Новгород" – "Сочи", "Урал" – "Краснодар", "Химки" – "Зенит".

