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Спорт

22 июля, 09:10

Утверждены имена талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 года в Японии

спорт

Фото: АР/Eugene Hoshiko

Официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Токио 2020 году, получили имена Мирайтова и Сомэйти. Об этом сообщается на официальной странице оргкомитета Олимпиады-2020 в Twitter.


В сообщении отмечается, что имена были выбраны в ходе голосования среди учеников младших классов японских школ.

Имя Мирайтова состоит из двух японских слов – "мирай" (будущее) и "това" (вечность), а имя Сомэйти стало производным от сорта сакуры Сомэйесино из префектуры Нара, который также называют королевской вишней, и английской фразы "so mighty" (такой могущественный).

Официальными талисманами летней Олимпиады 2020 года стали фигурки в стиле японского аниме с синим и розовым клетчатым узором в стиле итимацу.

Символ летних Игр был определен в результате голосования среди 16 тысяч японских школьников. Такой способ определения талисмана был использован впервые в истории олимпийского движения. Изначально на конкурсе было представлено около двух тысяч вариантов. Их них специальное жюри выбрало всего три, которые и отправили на суд учеников младших классов.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа. Проведение Паралимпиады запланировано с 25 августа по 6 сентября.

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