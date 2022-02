Утверждены имена талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 года в Японии

Официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Токио 2020 году, получили имена Мирайтова и Сомэйти. Об этом сообщается на официальной странице оргкомитета Олимпиады-2020 в Twitter.

📣It's official! The name of the Tokyo 2020 Olympic Games mascot is #MIRAITOWA, and #SOMEITY as the Tokyo 2020 Paralympic Games mascot! Comment down below and Say Hi to our official mascots! pic.twitter.com/5AAYnsabKH