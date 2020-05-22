Четвертый футболист заболел коронавирусом в дрезденском "Динамо"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В дрезденском "Динамо" четвертый футболист заболел коронавирусом, сообщает "Газета.ру".

При этом на карантине в настоящий момент пребывают лишь двое игроков. Команда планирует начать групповые тренировки с остальными футболистами 23 мая.

16 мая в Германии возобновилось национальное первенство. Решение касается и первого дивизиона, в котором находится дрезденское "Динамо". Однако из-за вспышки заражений коронавирусом клуб из Саксонии не смог продолжить сезон. Матч 26-го тура с "Ганновером" был перенесен на 3 июня, встреча с "Гройтер Фюрт" – на 9 июня.

Первые заболевшие коронавирусом в "Динамо" были обнаружены 9 мая. В связи с этим команде пришлось объявить двухнедельный карантин.

В настоящий момент клуб из Дрездена находится на последнем месте второй Бундеслиги. По итогам 25 матчей "Динамо" удалось набрать лишь 24 очка.

Ранее фанатские организации менхенгладбахской "Боруссии" объявили акцию "Будь там, несмотря ни на что". В ее рамках на стадионе устанавливают картонные манекены в преддверии матча с "Байером". Напомним, что в связи с угрозой распространения коронавируса игры в Бундеслиге проходят без зрителей.