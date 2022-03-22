Велогонщик из Италии пережил остановку сердца на финише этапа "Вуэльты Каталонии"

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Итальянский велогонщик команды Bahrain – Victorious Сонни Колбрелли пережил остановку сердца на финише первого этапа "Вуэльты Каталонии". Об этом сообщает "Газета.ру".

Придя к финишу вторым, спортсмен потерял сознание. Прибывшие медики зафиксировали у него остановку сердца. Позднее он пришел в сознание и был госпитализирован. По словам очевидцев, Колбрелли после финиша хотел поприветствовать кого-то из партнеров по команде.

Ранее сообщалось, что после соревнований первого этапа велогоночного "Тура Польши" 23-летний спортсмен Фабио Якобсен впал в кому. На скорости 80 километров в час спортсмен вылетел за ограждение и врезался в судью. В итоге Якобсен получил множество серьезных травм.

