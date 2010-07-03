Фестиваль "Прорыв" пройдет в "Лужниках"

В Москве 30 и 31 марта пройдет 12-й по счету фестиваль "Прорыв". Он состоится на малой спортивной арене "Лужников" с участием иностранных и российских звезд экстрима. Мероприятие проходит при поддержке департамента спорта, сообщили Москве 24.
Главное экстремальное шоу России пройдет на историческом месте проведения – малой арене спорткомплекса "Лужники". Внутри него специально для мероприятия установят 17-метровые конструкции. Всю арену полностью займет трасса.
Спортсмены будут разгоняться прямо из-под потолка на высоте 14 метров. По европейским меркам это составляет одну из самых больших допустимых величин для экстремальных видов спорта.
"Фестиваль "Прорыв" стал одним из самых ярких международных событий в области экстремальных видов спорта. Каждый год в нем принимают участие отечественные и зарубежные звезды мирового экстрима. В этом году зрителей порадует интересная программа, включающая традиционные экстрим-активности, полюбившиеся москвичам и гостям столицы, а также новые дисциплины и трюки", – сказал глава столичного департамента спорта Николай Гуляев.
Каскадеры будут выполнять зрелищные трюки – двойной бэкфлип на мотоцикле, дрифт со сменой колес автомобиля во время его движения, двойной передний флип на самокате. Также зрители увидят биг-футы, прыжки на горящем трамплине и мотофристайл с пиротехникой. В 2019 году отечественные атлеты выступят с усиленной программой – переносом коромысла с мотоциклами и растаскиванием автомобилей.
Музыкальное сопровождение обеспечат группа "Хлеб", Тима Белорусских и Cygo. Будут использованы 120 точек подвеса лебедок, экраны общей площадью 260 квадратных метров и световое оборудование суммарной мощностью 700 киловатт. Впервые на "Прорыве" будут представлены различные трюки, в том числе "Шар смелости", внутри которого одновременно будут находиться зрители и мотокаскадеры.
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