Ирина Винер-Усманова рассказала о перспективах гимнастики в России

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении РФ от Олимпиад и иных международных турниров. По ее словам, это решение слишком сурово, сообщает "Мир 24".

Главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике рассказала, что не согласна с санкциями в отношении всего российского спорта. Винер-Усманова подчеркнула, что одним спортсменам отвечать "за промахи" других несправедливо, и заявила, что подготовка спортсменок продолжится.

По ее мнению, художественной гимнастике все еще есть куда развиваться.

"Думаю, что художественная гимнастика должна сочетать в себе и риск, и красоту, и спектакли должны разыгрываться каждый раз. Ну и думаю, что обязательно нужно сделать смешанную пару – такое групповое упражнение… Мне бы хотелось, чтобы выступала пара, как в синхронном плавании, чтобы были мальчик и девочка", – заявила Ирина Винер-Усманова.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) единогласно решили лишить статуса соответствия на декабрьском заседании исполкома WADA. Как следствие, Россия в ближайшие четыре года не сможет принимать крупные международные соревнования, а также участвовать в них. Ограниченная часть спортсменов по согласованию сможет выступать в нейтральном качестве.

