"Спартак" уступил "Астане" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московский "Спартак" потерпел поражение от "Астаны" в товарищеском матче на первом зимнем тренировочном сборе в ОАЭ. Встреча, состоявшаяся в Дубае, завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба.

В составе астанинцев отличились Марко Станоевич (19-я минута), Марин Томасов (32) и Джордже Деспотович (74). У "Стартака" забивали Куинси Промес (79, с пенальти) и Педро Роша (89).

Ранее команда Массимо Карреры со счетом 0:1 уступила китайскому клубу СИПГ. С 25 января по 7 февраля "красно-белые" будут тренироваться в испанской Марбелье – там пройдет второй сбор команды.