Ласицкене пожелала российским олимпийцам избавиться от негативных мыслей

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала ситуацию, в которую попали отечественные спортсмены перед Олимпиадой в Пхенчхане.

"Очень тяжело и неприятно выступать под нейтральным флагом. Но желаю российским спортсменам не опускать руки, верить в себя и оставаться собой в любых ситуациях", –цитирует ее RT.

Ласицкене посоветовала российским спортсменам избавиться от негативных мыслей о несправедливости во время Игр и бороться.

21 января Ласицкене заняла второе место в легкоатлетическом шоу "Битва полов", который проходил в Москве. Победу одержал Даниил Лысенко, ему удалось прыгнуть в высоту на 2,36 метра. После этого уже в ранге победителя он попытался взять новую высоту – 2,4 метра, но за три попытки так и не смог.