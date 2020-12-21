Главного тренера "Спартака" Тедеско дисквалифицировали на три матча

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три игры Российской Премьер-лиги (РПЛ) решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам рассмотрения инцидента, произошедшего во время матча с "Сочи". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.
Встреча между командами прошла в субботу, 12 декабря, и закончилось со счетом 1:0 в пользу "Сочи". На послематчевой пресс-конференции наставник сочинцев Олег Фоменко заявил, что вратарь Сослан Джанаев подошел к Тедеско, чтобы пожать ему руку, на что тот нецензурно обругал его.
Позднее Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с красно-белыми и покинет команду по завершении сезона.
Тренер аргументировал решение ситуацией с коронавирусом в Германии, где вводится локдаун. В частности, Тедеско указал, что хочет быть с семьей.
РПЛ начала проверку после конфликта на матче "Сочи" – "Спартак"
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