Спортсмены столичного "Динамо" проиграли "Шомону" в матче Лиги чемпионов

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Спортсмены столичного "Динамо" проиграли французскому "Шомону". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу соперников.

Волейболисты встретились в матче, проводимом в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает "Вечерняя Москва", следующий матч, в котором примет участие команда "Динамо", состоится 17 января. Москвичи сыграют против польской команды "Скра".

Ранее сообщалось, что московское "Динамо" и грозненский "Ахмат" сыграли вничью на матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Команды провели встречу на подмосковной "Арене Химки". Игра завершилась со счетом 1:1. Теперь столичному клубу предстоит игра 24 ноября. "Динамо" встретится в гостях с пермским "Амкаром", а "Ахмат" на следующий день примет "Уфу".