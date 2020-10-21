Решение о билетной программе на матче "Спартак" – "Ростов" примут на следующей неделе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Роспотребнадзор выдал предписание футбольному клубу "Спартак" о проведении домашнего матча с "Ростовом" без зрителей. Игру планируют провести 31 октября. По словам директора департамента по связям с общественностью ФК "Спартак" Антона Фетисова, окончательное решение по билетной программе будет принято в начале следующей недели.
"Я могу подтвердить лишь факт получения предписания от Роспотребнадзора Москвы о проведении матча без зрителей. Речь идет пока про матч между "Спартаком" и "Ростовом". Мы изучаем, финальное решение по билетной программе примем в понедельник-вторник на следующей неделе", – сказал он.
Ранее Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных правил на стадионе "Открытие Арена" во время матча, на котором присутствовали более 20 700 болельщиков при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек.
12 октября Тушинский суд столицы оштрафовал на 300 тысяч рублей московский "Спартак" за нарушения санитарных норм на матче 10-го тура чемпионата России с "Зенитом".
ФК "Спартак" оштрафован на 300 тысяч рублей за нарушение санитарного режима
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