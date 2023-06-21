Красочный забег состоится в Москве 25 июня

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Красочный забег пройдет в столичных "Лужниках" 25 июня. Мероприятие приурочили к 100-летнему юбилею Московского спорта.

В этом году Красочный забег состоится девятый раз, отметил сооснователь Бегового сообщества и директор мероприятия Дмитрий Тарасов.

"Сегодня это большой праздник, наполненный искренними живыми эмоциями, улыбками и смехом. Участники выходят на старт, зная, что каждый новый километр будет еще ярче, а впечатления от забега будут незабываемыми, ведь бег – это не только про спорт. Он может быть разным, и на Красочном забеге – он только про радость. Кстати, регистрация на забег в этом году закрылась досрочно – столько людей хотели зарегистрироваться на старт. Дополнительно открываться она уже не будет – достигнуто максимальное количество участников", – сказал Тарасов.

Подготовка к соревнованиям здесь заключается не в выборе спортивной формы, а в создании яркого костюма. В разные годы на старт выходили герои кино и комиксов, вымышленные персонажи и даже единорог и динозавр. Как и на прошлых соревнованиях, участников ждет конкурс на лучший костюм.

Чтобы принять в нем участие, перед стартом нужно подойти к колоколу финишера и подать заявку волонтерам. Они зафиксируют стартовый номер, контактный телефон и сделают снимок костюма участника. Организаторы выберут 10 самых оригинальных нарядов, после чего в официальном телеграм-канале Бегового сообщества будет объявлено голосование. Тройка лучших получит подарок от организаторов.

Маршрут забега традиционно пройдет вокруг "Лужников", по Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. По пути участников ждут четыре зоны, где их осыплют оранжевой, желтой, малиновой и синей красками. Финишеры получат традиционные значки с символикой забега, а победители – трое мужчин и трое женщин – кубки, подарки от партнеров и денежные призы.

После церемонии награждения тысячи человек одновременно подбросят вверх заранее приготовленную краску. Кроме того, дополнительную волну колера запустят прямо со сцены.

Основная онлайн-регистрация уже завершена, дополнительная при наличии свободных мест будет открыта 22–23 июня в виртуальном формате и 23–24 июня – в месте выдачи стартовых пакетов. Подробнее об участии можно узнать на официальном сайте мероприятия. Начало соревнований намечено на 10:00.

Ранее в Москве прошел забег по пересеченной местности "Лисья нора". Участники преодолели трассы длиной от 2 до 8 километров. Старты для мужчин и женщин были раздельными, при этом состоялась и смешанная эстафета.