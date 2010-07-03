"Спартак" одержал домашнюю победу над "Енисеем"

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Московский "Спартак" переиграл на своем поле красноярский "Енисей" в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы в составе хозяев забили Николай Рассказов и Аяз Гулиев. "Енисей" последние 20 минут играл в меньшинстве после травмы Артура Саркисова.

Красно-белые прервали серию из двух поражений, "Енисей" не может победить в чемпионате на протяжении девяти туров. Сейчас в активе "Спартака" 39 очков, команда занимает пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре 25 апреля москвичи в гостях сыграют с тульским "Арсеналом".