Олимпийский комитет дал рекомендации по программам кандидатов на пост главы ВФЛА

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Олимпийский комитет России (ОКР) дал рекомендации кандидатам на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по вопросу их предвыборных программ. Об этом говорится на сайте ВФЛА.
"Потенциальным кандидатам при формировании своих предвыборных программ рабочей группой ОКР рекомендовано в обязательном порядке отражать предложения по следующим направлениям: восстановление рабочих контактов с World Athletics; предлагаемые меры, способы, пути взаимодействия с AIU и WA по восстановлению нейтрального статуса атлетов в качестве первого шага; оценка предыдущей работы ВФЛА в антидопинговой деятельности", – говорится в сообщении.
Как отмечается, также кандидатам рекомендовано включить в программу предложения по взаимодействию профессиональной и любительской легкой атлетики, а также по поддержке детско-юношеской, юниорской легкой атлетики как важнейших для развития вида спорта, а также для выступления атлетов этих возрастов в международных соревнованиях в ближайшее время.
3 февраля стало известно, что президиум Всероссийской федерации легкой атлетики подал в отставку после получения рекомендаций Олимпийского комитета России и министерства спорта РФ. Как отмечалось, полномочия были переданы рабочей группе ОКР.
ОКР и Минспорт направили рекомендации о сложении полномочий руководству Всероссийской федерации легкой атлетики 30 января. Также там призывали к наделению рабочей группы Олимпийского комитета правом проведения внеочередной выборной конференции ВФЛА.
Ранее сообщалось, что ВФЛА могут лишить членства в международной федерации World Athletics. С таким предложением выступил Совет независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit на случай, если будут доказаны обвинения по "делу Лысенко".
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