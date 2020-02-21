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Спорт

13:05

Большой карнавал для горнолыжников и сноубордистов пройдет на Воробьевых горах

спорт фестивали

Фото: Алексей Шабанов

Драйвовые соревнования для креативных и продвинутых любителей горных лыж и сноуборда, денежные призы и крутые подарки, большая программа для болельщиков, энергия снега и тонны отличного настроения ждут гостей и участников открытого международного спортивного карнавала Sparrow Hills.

Соревнования пройдут на территории вновь возродившегося спортивного кластера столицы "Воробьевы горы". У участников будет уникальная возможность проехать по реальным трассам этапа Кубка мира по сноуборду, который пройдет там же 6 марта!

Две трассы для каждой дисциплины, динамичные командные эстафеты, чудаческие личные заезды, старты в металлическом тазу, огненный шоу-заезд и многое другое – чтобы стать участником карнавала, вам нужно зарегистрироваться. Участие бесплатное. Болельщикам также необходимо пройти регистрацию. Количество мест ограничено, так что стоит поторопиться.

Отметим, что участие в стартах возможно только при наличии карнавального костюма, своего инвентаря и опыта катания не менее трех лет.

Болельщиков и зрителей ждет жаркое шоу от театра "Огненные люди", вкусные угощения в оригинальном фуд-корте, мастер-классы, розыгрыши и динамичные DJ-сеты.

Более того, помимо спортивных номинаций, жюри также выберет три лучших образа: "Cамый креативный", "Cамый раскрепощенный" и "Тот, кто познал жизнь, никуда не торопится".

Когда: 7 марта, 17:00
Где: спортивный комплекс "Воробьевы горы"

Детали доступны по ссылке.

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