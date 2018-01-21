Прыгун в высоту Лысенко рассказал о своей цели в нынешнем сезоне

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Российский легкоатлет, прыгун в высоту Данил Лысенко рассказал о своих неудачных попытках взять высоту 2,4 метра на шоу "Битва полов" в Москве. Об этом сообщает RT.

"Я уже пытался прыгать на 2,40 и на тренировках, и на турнире в Германии. Между прочим, было не так плохо, так что опыт имею. Попытаться стоило сейчас", – сказал он.

Лысенко добавил, что эта высота – 2,4 метра – его цель в этом сезоне. Спортсмен также отметил, что сам не ожидал от себя такого высокого результата.

Легкоатлет стал победителем турнира "Битва полов", в котором соревновались и мужчины, и женщины. Ему удалось прыгнуть в высоту на 2,36 метра. После этого уже в ранге победителя он попытался взять новую высоту – 2,4 метра, но за три попытки так и не смог.