Прыгун в высоту Лысенко рассказал о своей цели в нынешнем сезоне

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Российский легкоатлет, прыгун в высоту Данил Лысенко рассказал о своих неудачных попытках взять высоту 2,4 метра на шоу "Битва полов" в Москве. Об этом сообщает RT.
"Я уже пытался прыгать на 2,40 и на тренировках, и на турнире в Германии. Между прочим, было не так плохо, так что опыт имею. Попытаться стоило сейчас", – сказал он.
Лысенко добавил, что эта высота – 2,4 метра – его цель в этом сезоне. Спортсмен также отметил, что сам не ожидал от себя такого высокого результата.
Легкоатлет стал победителем турнира "Битва полов", в котором соревновались и мужчины, и женщины. Ему удалось прыгнуть в высоту на 2,36 метра. После этого уже в ранге победителя он попытался взять новую высоту – 2,4 метра, но за три попытки так и не смог.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: