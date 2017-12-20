Запущен единый портал городских пресс-центров к ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Открылся единый портал городских пресс-центров для представителей СМИ, которые не были аккредитованы ФИФА на чемпионат мира 2018 года. Новый сайт доступен на русском и английском языках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что благодаря этому интернет-ресурсу журналисты смогут узнать об условиях и порядке аккредитации СМИ, уточнить адреса и расписание работы пресс-центров во всех 11 городах, где будут проходить матчи ЧМ-2018. На портале также будут представлены последние новости и фотоотчеты о ключевых мероприятиях пресс-центров.
Столичный пресс-центр ЧМ-2018 будет размещаться в Колонном зале Дома союзов на Большой Дмитровке. Он откроется 4 июня 2018 года.
В центре планируют организовать мероприятия для СМИ, участие в которых примут представители городских властей и федеральных государственных органов, а также знаменитые спортсмены и деятели культуры. Помимо этого, пресс-центры проведут экскурсии и мастер-классы, предложат журналистам посмотреть прямые трансляции спортивных встреч.
Чуть позже, 13 июня 2018 года начнут работать городские пресс-центры в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, а также в Самаре, Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.
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