Правительство перенесло сроки сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018

20 декабря, 18:27
Фото: ТАСС/DPA/Marcus Brandt
Требования к срокам сдачи семи стадионов для чемпионата мира по футболу 2018 года убрали из постановления кабмина РФ. Речь идет о времени, когда должны завершиться строительные работы.
Теперь вместо обязательства достроить стадион до конца 2017 года в документе содержится требование ввести объект в эксплуатацию в 2018 году, сообщает "Газета.ру".
Кроме того, стало известно, сколько денег выделят в 2018 году на возведение спортивных объектов. На стадион в Самаре потратят еще 598 миллионов рублей, в Ростове-на-Дону – 387,5 миллиона рублей, 241 миллион рублей уйдет на строительство в Екатеринбурге, а 482 – в Волгограде. Финансирование в размере 921,6 миллиона рублей направят в Саранск, в Нижний Новгород – 714 миллионов рублей.
Ранее в Москве отчитались о подготовке к чемпионату мира 2018 года. До начала турнира осталось 176 дней. В гостиницах проверили уровень цен, врачи начали учить английский язык, а городские структуры подготовили для болельщиков маршруты по городу. Отдельная масштабная работа проведена в городе на транспорте.
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