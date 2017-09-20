Умер боксер Джейк Ламотта, "Бешеный бык" из фильма Скорсезе

Легендарный американский боксер Джейк Ламотта, о жизни которого снят фильм Мартина Скорсезе "Бешеный бык" с Робертом Де Ниро в главной роли. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Ламотта начал карьеру боксера в 1941 году, а последний бой провел провел в 1954-м. На ринге он победил в 83 поединках, 30 раз отправляя соперников в нокаут, потерпел 19 поражений, четырежды сводил бой вничью. Его включили в международный Зал славы бокса, а противостояние Ламотты с Шугаром Рэем Робинсоном, с которым он дрался шесть раз, считается классическим.

В 1970 году увидела свет автобиография Ламотты "Бешеный бык: моя история". Книга заинтересовала Роберта Де Ниро, который загорелся желанием сыграть в фильме о жизни легендарного боксера. Мечта актера воплотилась в жизнь спустя 10 лет, когда вышла кинокартина, снятая Мартином Скорсезе. Фильм "Бешеный бык" получил две премии "Оскар", включая статуэтку Де Ниро за лучшую мужскую роль.