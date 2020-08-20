Тренер ЦСКА заявил о скором приобретении новых футболистов

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко анонсировал приобретение новых игроков в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.

По заявлению Гончаренко, новые футболисты будут куплены в ближайшие дни или недели.

"Мы смотрим. Близки к приобретениям. <...> Не только в группу атаки, но и в защиту, и полузащиту", – пояснил главный тренер на пресс-конференции.

Гончаренко отметил, что команда находится в состоянии роста.

"Нужно думать об усилении на трансферном рынке и о правильном использовании имеющегося ресурса", – заключил наставник.

Накануне ЦСКА уступил "Зениту" в матче 3-го тура Тинькофф – Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.