МОК одобрил переход серебряного призера Олимпиады Пракатень в сборную Узбекистана

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Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил переход серебряного призера Олимпиады 2021 года в академической гребле Анны Пракатень в сборную Узбекистана, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МОК Марка Адамса.

Пракатень завоевала серебро Олимпийских игр в Токио в одиночных соревнованиях. Также она является чемпионкой Европы 2021 года. До 2023 года спортсменка входила в сборную России, а до 2016 года на международной арене представляла Белоруссию.

Накануне МОК объявил о начале олимпийского перемирия. Таким образом, период олимпийского перемирия будет отсчитываться с 19 июля (за неделю до старта Олимпиады) по 15 сентября (через неделю после завершения Паралимпийских игр).

В заявлении организации сказано, что Игры, которые пройдут в Париже в 2024 году, будут напоминанием, что все страны могут существовать на планете как единое целое.