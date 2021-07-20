Москва 24: Валерий Газзаев расскажет, как готовить футболистов к чемпионату Европы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

21 июля в пресс-центре "Парламентской газеты" пройдет интервью с председателем комитета Госдумы по делам национальностей, заслуженным тренером России по футболу Валерием Газзаевым.

11 июля в Лондоне завершился чемпионат Европы по футболу, победу в котором одержала сборная Италии. Российские футболисты выбыли на групповом этапе.

Валерий Газзаев расскажет, как готовить футболистов, можно ли винить в поражении тренера, что может измениться в подготовке наших спортсменов к следующему чемпионату.

Смотрите прямую трансляцию 21 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.