Велогонщицы из РФ Дронова и Иванченко подтвердили участие в Олимпиаде

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Российские велогонщицы Тамара Дронова и Алена Иванченко подтвердили желание выступить на предстоящих Олимпийских играх (ОИ) 2024 года в Париже. Об этом рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов, передает ТАСС.

Екимов подчеркнул, что велогонщик Александр Власов получил допуск на Игры, однако отказался от участия в них. По его словам, Власову не подходит профиль парижской трассы. Кроме того, у велогонщика наблюдается большая загруженность календаря.

15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) представил список из 14 первых российских спортсменов, которым разрешили участвовать в ОИ. Среди них было три велогонщика, включая Дронову, Иванченко и Власова.

Кроме того, на игры были одобрены борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.

Позднее сообщалось, что для выступления на ОИ были заявлены теннисисты Мирра Андреева и Даниил Медведев.

