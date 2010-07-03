Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:50

Чемпионат по танцевальному спорту пройдет в Москве

спорт

16:50

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Третий блок чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту с 29 по 31 марта состоится в универсальном спортивном зале "Игровой" на Ленинградском шоссе.

Сезон в танцевальном спорте начнется с первенств страны, которые пройдут в несколько этапов. В феврале в подмосковном Красногорске уже стартовали национальные чемпионаты, выявившие лидеров в дисциплине "секвей". Именно они представят Россию на домашнем чемпионате мира 14 декабря текущего года.

Второй блок чемпионатов и первенств прошел со 2 по 3 марта в казанском Центре гимнастики.

На 29 марта намечены чемпионаты в европейской и латиноамериканской программах. Перед московскими зрителями выступят ансамбли "Вера" из Тюмени и "Дуэт" из Перми, ставшие чемпионами и вице-чемпионами мира и Европы.

На следующий день танцевальные дуэты сразятся за высшие награды чемпионата России по латиноамериканской программе. В конкурсе участвуют многократные чемпионы России, трехкратные чемпионы Европы, чемпионы мира 2018 года Армен Цатурян и Светлана Гудыно.

По словам организаторов, столичные спортсмены регулярно попадают в тройку призеров чемпионата страны. Действующими чемпионами в дисциплине "двоеборье" являются Ангелина Баркова и Евгений Сверидонов, а в латиноамериканской программе секвея – Федор Полянский и Дина Ахметгареева.

Соревнования определят спортсменов, которые поедут на домашние чемпионаты мира по европейской программе и латиноамериканской программе.

Для столицы выступления лучших танцевальных ансамблей станет третьим. До этого Москва принимала чемпионат мира в 2007 и 2011 годах. Церемония открытия состоится 29 марта в 18:00. Вход свободный.

В прошлом году московская команда выиграла чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу. Ее участники показали лучший результат в трех дисциплинах – "М класс-микст", "формейшн-микст" и "формейшн буги-вуги".

спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика