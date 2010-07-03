Чемпионат по танцевальному спорту пройдет в Москве

Третий блок чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту с 29 по 31 марта состоится в универсальном спортивном зале "Игровой" на Ленинградском шоссе.
Сезон в танцевальном спорте начнется с первенств страны, которые пройдут в несколько этапов. В феврале в подмосковном Красногорске уже стартовали национальные чемпионаты, выявившие лидеров в дисциплине "секвей". Именно они представят Россию на домашнем чемпионате мира 14 декабря текущего года.
Второй блок чемпионатов и первенств прошел со 2 по 3 марта в казанском Центре гимнастики.
На 29 марта намечены чемпионаты в европейской и латиноамериканской программах. Перед московскими зрителями выступят ансамбли "Вера" из Тюмени и "Дуэт" из Перми, ставшие чемпионами и вице-чемпионами мира и Европы.
На следующий день танцевальные дуэты сразятся за высшие награды чемпионата России по латиноамериканской программе. В конкурсе участвуют многократные чемпионы России, трехкратные чемпионы Европы, чемпионы мира 2018 года Армен Цатурян и Светлана Гудыно.
По словам организаторов, столичные спортсмены регулярно попадают в тройку призеров чемпионата страны. Действующими чемпионами в дисциплине "двоеборье" являются Ангелина Баркова и Евгений Сверидонов, а в латиноамериканской программе секвея – Федор Полянский и Дина Ахметгареева.
Соревнования определят спортсменов, которые поедут на домашние чемпионаты мира по европейской программе и латиноамериканской программе.
Для столицы выступления лучших танцевальных ансамблей станет третьим. До этого Москва принимала чемпионат мира в 2007 и 2011 годах. Церемония открытия состоится 29 марта в 18:00. Вход свободный.
В прошлом году московская команда выиграла чемпионат мира по акробатическому рок-н-роллу. Ее участники показали лучший результат в трех дисциплинах – "М класс-микст", "формейшн-микст" и "формейшн буги-вуги".
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