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12:27

Более 200 атлетов подали в ВФЛА заявки на получение нейтрального статуса

спорт

12:27

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Фото: ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила от российских спортсменов 201 заявку на получение нейтрального статуса, сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

По ее словам, 186 заявок уже направлены в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Индивидуальные заявки спортсменов международная организация не рассматривает.

При этом спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом в сезоне-2018, могут оформить заявку в упрощенном порядке.

В конце января IAAF выступила с заявлением о невозможности восстановления ВФЛА в своих правах на мартовском заседании совета из-за того, что к этому времени невозможно выполнить один из критериев.

Таким образом, до следующего совета международной организации, российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только при наличии статуса нейтрального спортсмена.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.

спорт

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