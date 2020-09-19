"Московская акватория" проходит в столице. Прямой эфир

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Технические специалисты работают над решением этой проблемы

Спортивное мероприятие "Московская акватория" впервые проходит на Водоотводном канале. Зрителей ждут показательные заезды и трюки на аквабайках, гидроциклах, флайбордах, а также любительские и профессиональные соревнования.

В столичном департаменте транспорта пообещали, что если событие окажется востребованным, его будут проводить регулярно.