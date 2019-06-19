Дмитрий Комбаров покидает ФК "Спартак"

Руководство "Спартака" расстается с 32-летним защитником Дмитрием Комбаровым. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Трудовой договор расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Комбаров выступал за столичный клуб с 2010 года, перейдя из "Динамо".

"Он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов "Спартака" по этому показателю", – рассказали в пресс-службе клуба. Там отметили, что за девять сезонов Комбаров забил за клуб 27 мячей. По количеству матчей в чемпионатах России он занимает второе место. Больше него в красно-белой форме сыграл лишь Егор Титов.

"Спартак" ранее расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Футболист в минувшем сезоне провел за "Спартак" 25 матчей и забил три мяча. На его счету четыре матча и один гол в молодежном первенстве РФ. Глушаков за расторжение контракта получит 100 миллионов рублей, то есть зарплату за полгода.

Видео: FC Spartak Moscow / youtube.com

