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10:01

Мозгов оценил шансы сборной России на медали ЧМ-2019 по баскетболу

спорт

10:01

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Фото: life.ru

Центровой сборной России и "Орландо" Тимофей Мозгов уверен, что сборная России будет бороться за медали на чемпионате мира 2019 года, который пройдет в Китае. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".

"Конечно, надо выиграть медали ЧМ-2019, иначе тогда зачем ехать в Китай? Но понимаете, делать прогнозы – дело неблагодарное. Сложно предположить, как сложится для нас турнир, в каких кондициях будут лидеры после тяжелого сезона, как сложится "командная химия", – отметил Мозгов.

Он также выразил надежду, что успеет оправиться от травмы и сможет помочь команде на мировом первенстве.

"Понятно, что решение принимает тренерский штаб, и если они посчитают нужным вызвать меня, то я обязательно приеду", – резюмировал Мозгов.

Чемпионат мира по баскетболу пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на предварительном этапе сыграет с командами Аргентины, Южной Кореи и Нигерии. В следующую стадию турнира выйдут команды, занявшие первые два места.

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