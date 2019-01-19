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МОК скрыл доказательства невиновности россиян перед Олимпиадой-2018

МОК обвинили в мошенничестве

спорт

21:07

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Фото: ТАСС/PA Wire/Press Association Images/David Davies

Международный олимпийский комитет (МОК) скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпиадой в Пхенчхане. Об этом говорится в заявлении адвокатской конторы Кристофа Вишеманна, которая курировала ряд дел российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.

В сообщении говорится, что МОК нарушил права спортсменов и скрыл оправдательные доказательства. По данным конторы, доказательств обвинений, которые выдвинул Родченков о событиях в Сочи, нет.

"Родченков сам стал путаться в показаниях, история не такая, какой он нам ее представляет, главе комиссии WADA Ричарду Макларену следовало это признать на ранней стадии разбирательств", – отмечается в заявлении.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда в 2017 году пожизненно отстранила от Олимпийских игр 43 российских спортсменов, аннулировав их результаты на Играх в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS), рассмотрев 39 апелляций, полностью оправдал 28 россиян.

спорт

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