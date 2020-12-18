Москва онлайн покажет "Спортивные выходные" с Иреной Понарошку

Фото: instagram.com/irenaponaroshku

19 декабря съемочная группа Москвы онлайн посетит площадку, на которой "Мои документы" проводят тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные".

Корреспондент пообщается с организаторами и тренерами, а также посетит мастер-класс по пилатесу телеведущей и журналистки Ирены Понарошку.

Летом занятия по йоге, танцам, фитнесу и другим направлениям проходили в парках для всех желающих. С осени проект перешел на онлайн-формат. Чемпионы мировых и европейских соревнований, известные телеведущие теперь проводят занятия для пользователей YouTube, Telegram и Zoom.

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