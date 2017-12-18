Промес из "Спартака" признан лучшим футболистом года в России

Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" голландец Куинси Промес стал лучшим российским футболистом 2017 года. Об этом сообщили в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) и Российском футбольном союзе (РФС).
Игрока года определили тренеры, менеджеры, журналисты и болельщики при поддержке обеих организаций. Респонденты опроса присвоили Промесу 184 балла. На второе место эксперты и фанаты поставили голкипера московского ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева – 151 балл. Тройку лучших замкнул нападающий "Краснодара" и российской национальной команды Федор Смолов со 127 баллами.
Промес за год забил 23 гола за "Спартак" и сборную Нидерландов. Со своим клубом он выиграл Суперкубок России. Награду за успехи футболист получит в начале 2018 года.
Зрительские симпатии в голосовании были на стороне Игоря Акинфеева. В голосовании болельщиков он опередил Промеса, за что спортсмен получит отдельную награду.
В октябре ФИФА выбрала лучшего игрока 2017 года. Им стал Криштиану Роналду. Этого звания португальский игрок "Реала" также удостаивался в 2008 и в 2016 годах. Кроме того, Роналду второй год подряд стал обладателем "Золотого мяча".
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