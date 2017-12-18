Сезон лиги ACB завершится турниром за звание чемпиона в легком весе

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Один из самых активных промоушенов MMA в мире – лига ACB завершит 2017-й год турниром за звание чемпиона в легком весе. Главным поединком вечера станет бой Эдуарда Вартаняна и Абдула-Азиза Абдулвахабова за объединение чемпионских поясов.

Зрителей ждут еще два титульных поединка. За звание временного чемпиона полулегкого дивизиона поборются Юсуф Раисов и Александр Педусон. Бой Альберта Дураева и Вячеслава Василевского станет одним из центральных противостояний в категории "средний вес".

Также в этот вечер выступят именитые спортсмены из России, США, Бразилии и Казахстана в разных весовых категориях.

Турнир пройдет 23 декабря в ГЦКЗ "Россия" в Лужниках. Начало – в 18:00.