Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира

Фото: AP Photo/Michael Owens

В поединке за титул чемпиона мира по четырем версиям в легком весе победил американский боксер Теофимо Лопес. Его соперником был украинец Василий Ломаченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Бой состоялся в субботу в Лас-Вегасе. Он длился 12 раундов. Победу 23-летнему Лопесу эксперты присудили единогласно.

Отмечается, что бой должен был пройти еще 30 мая. Он был перенесен из-за коронавируса.

Так, для Василия Ломаченко данное поражение стало вторым за карьеру при 14 победах. Для Лопеса победа стала 16-ой.

Ранее сообщалось, что реванш между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором возможен, если бывший чемпион UFC победит американца Дастина Порье, заявил тренер россиянина Хавьер Мендес.

