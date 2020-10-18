Российские горнолыжники пропустят этап КМ из-за подозрения на COVID-19

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/ТАСС

Российские горнолыжники пропустят этап КМ из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Российской федерации горнолыжного спорта, два тренера команды получили сомнительный результат теста на коронавирус. В данный момент они прошли повторное тестирование и находятся на домашнем режиме.

По регламенту соревнования российские спортсмены Павел Трихичев, Александр Андриенко и Иван Кузнецов не смогут принять участие в первом этапе Кубка мира из-за контакта с тренерами.

Открытие сезона Кубка мира в слаломе-гиганте у мужчин пройдет в воскресенье в австрийском Зельдене.

Ранее игроки сборной России по футболу сдали отрицательные тесты на COVID-19. Об этом сообщала пресс-служба команды.