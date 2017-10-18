Сборная Аргентины поселится в Подмосковье во время ЧМ-2018

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На время чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, аргентинская сборная может поселиться в подмосковных Бронницах.

В Бронницах находится учебно-тренировочный центр юношеских и молодежных сборных команд России по футболу. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) уже зарезервировала комплекс для собственных нужд.

Впрочем, окончательное решение по размещению команды в Бронницах, руководство АFА еще не приняло, передает ТАСС. В феврале–марте 2018 года они намерены посетить комплекс и принять окончательное решение по своему проживанию в России в дни ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Задействовано будет 12 стадионов в 11 городах страны. В частности, в Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.

Также на прошлой неделе стали известны европейские обладатели всех прямых путевок на чемпионат мира по футболу 2018 года. А сборная США не смогла пробиться на ЧМ-2018 в России.