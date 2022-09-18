Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спортсмен Владимир Никитин обновил рекорд "Московского марафона" на дистанции в 10 километров, передает ТАСС.

Атлет преодолел дистанцию за 28 минут и 10 секунд. Примечательно, что он обновил собственное достижение в 28 минут 22 секунды.

Второе место в 2022 году занял Павел Адышкин с результатом 29 минут 5 секунд. На третей позиции располагается Юрий Клопцов с результатом в 29 минут 22 секунды.

В связи с проведением "Московского марафона" на некоторых улицах Москвы ограничено движение и запрещена парковка. Ознакомиться с изменениями можно здесь.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей "Кросса нации – 2022" с Всероссийским днем бега. Глава государства заявил, что в стране растет интерес к спорту и любительским соревнованиям, и такую положительную тенденцию следует поддерживать.