Байдарочницы Ковнир и Долгова стали чемпионками мира в гребле на дистанции 200 м

Фото: instagram.com/russiancanoefederation

Российские байдарочницы Кристина Ковнир и Анастасия Долгова стали победительницами заплыва на дистанцию 200 метров в рамках мирового первенства в Копенгагене.

Спортсменки из России преодолели дистанцию за 37,41 секунды. Серебро досталась представительницам Венгрии Бланке Киш и Анне Луц (37,65 секунды), бронза – Доминике Путто и Катаржинн Колодзейчик из Польши (37,67 секунды).

Ранее сообщалось, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2022 года в Пекине под флагом Олимпийского комитета России и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна.