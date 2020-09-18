Турнир по футболу на Кубок Государственной думы пройдет в "Лужниках" 19 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В спорткомплексе "Лужники" 19 сентября пройдет ежегодный открытый турнир по футболу на Кубок Государственной думы, рассказали в министерстве спорта РФ.

"Встреча на поле пройдет между командами администрации президента РФ, правительства, Совета Федерации, Госдумы, правительства Москвы и правительства Московской области", – говорится в сообщении.

Регистрация команд начнется в 11:00, а сам турнир – в 12:00. Уточняется, что соревнования состоятся на Большой спортивной арене спорткомплекса "Лужники".

Ранее в столице прошел турнир по гольфу на Кубок мэра Москвы. Участники играли по одному раунду 18 лунок в формате стейблфорд с учетом гандикапа. Он предполагает суммирование очков, начисляемых участнику в зависимости от результата розыгрыша каждой лунки.