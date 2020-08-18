На Пироговском водохранилище пройдет чемпионат по водно-моторному спорту

Фото: предоставлено Федерацией водно-моторного спорта России
С 20 по 22 августа в Московской области на базе загородного клуба Malibu на Пироговском водохранилище состоится чемпионат России по водно-моторному спорту в классе аквабайк, а также в двух новых спортивных классах – мотосерфе и гидрофлайте. Чемпионат России в гидрофлайте станет первым официальным национальным первенством в мире.
В аквабайке соревнования состоятся в трех дисциплинах: фристайл (демонстрация трюков), кольцевые гонки (гонки с общим стартом) и слалом (заезд на время с участием двух спортсменов).
В заездах участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл, а также Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. Свое участие в чемпионате подтвердили лидеры российского и мирового рейтингов. В Skidivision это сильнейшие российские спортсмены Эдуард Саркисян, Николай Архипов, Павел Колотовкин. Во фристайле главные фавориты – Сергей Чемезов, завоевавший бронзовую медаль на чемпионате мира 2019, и двукратный чемпион России Арсений Матанцев. В скоростных дисциплинах сидячих гидроциклов лидеры – победитель чемпионата Европы 2017 Дмитрий Цуков и бронзовый призер этих соревнований Александр Кабатов.
"Мы стремимся развивать наш спорт как активный отдых и туризм во всех регионах страны. Один из самых зрелищных на воде, он часто задействован на праздниках и фестивалях в качестве показательной программы. В последние годы наши спортсмены принимали участие в "Алых парусах" в Петербурге, Днях города Москвы, Восточном экономическом форуме во Владивостоке, на Гидроавиасалоне в Геленджике и других крупных мероприятиях", – пояснил президент Федерации водно-моторного спорта России Михаил Ершов.
Официальные соревнования по мотосерфу в России состоятся впервые, дисциплина была зарегистрирована в Минспорте осенью 2019 года. Мировые первенства по мотосерфу проводятся с 2015 года. Россия принимала этапы Кубка мира в Петербурге в 2017 году и в Казани в 2019 году.
Соревнования пройдут с учетом всех требований Роспотребнадзора и министерства спорта РФ в условиях текущей эпидемиологической обстановки.
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