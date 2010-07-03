Шесть тысяч человек приняли участие в полумарафоне "Лужники"

Тысячи участников финишировали в полумарафоне "Лужники"

Шесть тысяч человек финишировали в полумарафоне "Лужники", передает телеканал Москва 24. Многие обновили собственные рекорды.

Участники забега преодолели расстояние в 21,1 километра. Они пробежали мимо Крымского моста, собора Василия Блаженного, храма Христа Спасителя и Кремля.

Организаторы полумарафона сообщили, что все прошло хорошо, без каких-либо инцидентов. По данным Агентство "Москва", самым старшим участником полумарафона стал 84-летний мужчина. Самому молодому участнику 18 лет. Также уточняется, что из 6 тысяч участников до финиша добежали 5 тысяч 241 человек.

Из-за забега в центре города с 06:30 закрыты для проезда улица Лужники, Фрунзенская, Лужнецкая и Пречистенская набережные, Балчуг и Москворецкая улица, Большой Москворецкий мост. Перекрыты Кремлевская, Раушская, Космодимианская, Шлюзовая и Софийская набережные, Болотная улица и Васильевский Спуск. Ограничения снимут в 13:00.

Ранее сообщалось, что полумарафон "Лужники" – идеальный старт для тех, кто хочет впервые попробовать свои силы на полумарафонской дистанции. Для опытных спортсменов это возможность обновить личный рекорд на дистанции 21,1 километра и оценить свой прогресс в беге.

В прошлом году победителем забега среди женщин стала 28-летняя Елена Седова. Ей потребовался 1 час 18 минут 22 секунды. Из числа мужчин первым оказался 36-летний Дмитрий Сафронов, который пробежал дистанцию за 1 час 6 минут 27 секунд.

