Рон Бриндамор признан лучшим тренером НХЛ

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Обладателем награды Джека Адамса стал главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" Рон Бриндамор, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Данный трофей получает тренер, который внес большой вклад в развитие и результат своей команды в регулярном чемпионате. Победитель определяется путем голосования представителей Ассоциации журналистов НХЛ.

"Каролина" набрала 80 очков в нынешнем сезоне и заняла первое место в турнирной таблице своей зоны. Конкурентами Бриндамора были тренер "Миннесоты Уайлд" Дин Эвасон и наставник "Флориды Пантерз" Джоэль Кенневилль.

Ранее нападающего клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина признали второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В ночь на 5 апреля "Вашингтон" обыграл в гостях "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата. Матч закончился со счетом 5:4.