Москвичам напомнили о перекрытии Тверской улицы

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

12:17

Рон Бриндамор признан лучшим тренером НХЛ

спорт

Фото: AP Photo/Karl B DeBlaker, File

Обладателем награды Джека Адамса стал главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" Рон Бриндамор, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Данный трофей получает тренер, который внес большой вклад в развитие и результат своей команды в регулярном чемпионате. Победитель определяется путем голосования представителей Ассоциации журналистов НХЛ.

"Каролина" набрала 80 очков в нынешнем сезоне и заняла первое место в турнирной таблице своей зоны. Конкурентами Бриндамора были тренер "Миннесоты Уайлд" Дин Эвасон и наставник "Флориды Пантерз" Джоэль Кенневилль.

Ранее нападающего клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина признали второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В ночь на 5 апреля "Вашингтон" обыграл в гостях "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата. Матч закончился со счетом 5:4.

Овечкин сломал клюшку после поражения своей команды

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать