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18 мая 2018, 17:00

Спорт

Соревнования по пожарно-прикладному спорту пройдут в столице

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Соревнования на первенство и чемпионат Москвы по пожарно-прикладному спорту состоятся в столице.

Участникам состязаний предстоит подняться в окно учебной башни по штурмовой лестнице, преодолеть полосу препятствий и пробежать пожарную эстафету.

Соревнования пройдут с 19 по 20 мая в Подмосковье на полигоне столичного учебного центра Федеральной противопожарной службы.

В этом году свои навыки продемонстрируют 15 команд, среди них – представители ГУ МЧС России по Московской и Калужской областям.

Подобные мероприятия проводят ежегодно для повышения профессионального мастерства пожарных. Пожарно-прикладной спорт считается одним из самых зрелищных из прикладных видов. Элементы, которые выполняют команды, применяются во время тушения настоящих пожаров.

спорт безопасность
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