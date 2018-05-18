Соревнования по пожарно-прикладному спорту пройдут в столице

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Соревнования на первенство и чемпионат Москвы по пожарно-прикладному спорту состоятся в столице.

Участникам состязаний предстоит подняться в окно учебной башни по штурмовой лестнице, преодолеть полосу препятствий и пробежать пожарную эстафету.

Соревнования пройдут с 19 по 20 мая в Подмосковье на полигоне столичного учебного центра Федеральной противопожарной службы.

В этом году свои навыки продемонстрируют 15 команд, среди них – представители ГУ МЧС России по Московской и Калужской областям.

Подобные мероприятия проводят ежегодно для повышения профессионального мастерства пожарных. Пожарно-прикладной спорт считается одним из самых зрелищных из прикладных видов. Элементы, которые выполняют команды, применяются во время тушения настоящих пожаров.