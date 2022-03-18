Москва онлайн покажет соревнования по джимхане среди учеников мотошколы Мосгортранса

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

19 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть соревнования по джимхане среди учеников мотошколы Мосгортранса.

В состязаниях примут участие 40 человек в возрасте от 5 до 14 лет. При этом впервые за победу в соревнованиях будут бороться девочки.

Участники должны будут на время выполнить различные маневры на мотоциклах среди искусственных препятствий.

Смотрите прямую трансляцию 19 марта в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.