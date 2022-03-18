Стали известны все участники четвертьфинала Лиги Европы

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Определились все участники 1/4 финала футбольной Лиги Европы.

По итогам матчей 1/8 финала туда прошли французский "Лион", португальская "Брага", шотландский "Рейнджерс", итальянская "Атланта", испанская "Барселона", английский "Вест Хэм", немецкие "Айнтрахт" и "Лейпциг".

Как отмечает РИА Новости, соперником "Лейпцига" в 1/8 финала должен был стать российский "Спартак", однако команды не встретились из-за отстранения клубов РФ от матчей под эгидой УЕФА.

Жеребьевка 1/4 финала и полуфинала состоится 18 марта. Финал пройдет 25 мая в Севилье.

Ранее руководство Российской Премьер-лиги представило календарь матчей чемпионата России по футболу до конца сезона-2021/2022.

Игры 23-го тура РПЛ пройдут с 1 по 3 апреля, его откроет матч между казанским "Рубином" и подмосковными "Химками". Матчи финального тура пройдут 21 мая.

Также РПЛ определила даты перенесенных матчей 19-го тура: "Ростов" встретится с самарскими "Крыльями Советов" 6 апреля, "Краснодар" сыграет со столичным "Локомотивом" 4 мая.