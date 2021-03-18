В Японии назвали сроки принятия решения о допуске иностранных болельщиков на ОИ в Токио

Фото: ТАСС/Franck Robichon/EPA

Решение о допуске иностранных болельщиков на Олимпиаду в Токио примут в марте, сообщает "Газета.ру".

Организаторы Олимпиады собираются провести 20 марта онлайн-совещание, на котором могут затронуть этот вопрос. На совещании будут присутствовать главы Международного олимпийского комитета (МОК) и других организаций, участвующих в подготовке Олимпиады.

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет "Токио-2020" опубликовали первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии.

Спортсменов обязуют использовать приложение, в котором они будут отчитываться о своем самочувствии. Также им придется максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать дистанцию два метра между собой и вести план своих действий.

Спортсменам запретят посещать соревнования в качестве зрителей. За две недели до поездки в Токио атлеты должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

МОК рассматривает различные сценарии проведения Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти в 2021 году. Прорабатываются иммиграционные правила, санитарные нормы для Олимпийской деревни, а также возможности для быстрого тестирования на коронавирус и проблема допуска болельщиков на соревнования.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что теперь XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

