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В мире

12:43

Названа дата возвращения Макгрегора

спорт за рубежом

Фото: ТАСС/Scott Heavey/PA Wire/PA Images

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вернется на ринг 11 июля, заявил тренер спортсмена Оуэн Родди. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Поединок 11 июля вернет UFC к жизни. Оппонентом Конора может быть кто угодно. Но, может быть, Джастин Гэтжи? Очень много разговоров вокруг этого парня. Он потрясающий спортсмен, и я был бы рад увидеть его в бою с Конором", – сказал Родди.

19 января Конор Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд. По подсчетам СМИ, ирландец заработал почти 2 миллиона долларов за каждую секунду боя.

Отмечается, что поединок проходил в Лас-Вегасе. Благодаря победе Макгрегор смог вернуться в титульную гонку.

При этом уточняется, что официальный гонорар Макгрегора составил 3 миллиона долларов. Остальную большую часть прибыли спортсмен получил благодаря продаже просмотров боя.

26 марта Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах и "выходе на пенсию". Позднее спортсмен изменил свое решение и вернулся в спорт.

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