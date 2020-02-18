Зимний чемпионат Москвы по теннису состоится в "Лужниках"

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Зимний чемпионат Москвы по теннису Winter Moscow Open состоится с 22 февраля по 1 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Мероприятие проведут в спортивном клубе "Мультиспорт" в "Лужниках". В соревнованиях примут участие 128 спортсменов.
Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев выразил уверенность, что турнир проведут на высоком спортивном и организационном уровне.
"Эти традиционные соревнования всегда привлекают внимание специалистов и зрителей, способствуют популяризации тенниса и дают отличный старт для многих талантливых игроков", – подчеркнул Кондаранцев.
На мероприятии организуют свободный вход для всех желающих. Соревнования Winter Moscow Open проводятся ежегодно с 2012 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство спортивных сооружений на территории "Лужников" завершится в 2020-2021 годах.
Строительство крупных спортивных объектов в "Лужниках" завершится в 2020-2021 годах