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Спорт

18 февраля, 18:20

Зимний чемпионат Москвы по теннису состоится в "Лужниках"

спорт город

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Зимний чемпионат Москвы по теннису Winter Moscow Open состоится с 22 февраля по 1 марта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие проведут в спортивном клубе "Мультиспорт" в "Лужниках". В соревнованиях примут участие 128 спортсменов.

Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев выразил уверенность, что турнир проведут на высоком спортивном и организационном уровне.

"Эти традиционные соревнования всегда привлекают внимание специалистов и зрителей, способствуют популяризации тенниса и дают отличный старт для многих талантливых игроков", – подчеркнул Кондаранцев.

На мероприятии организуют свободный вход для всех желающих. Соревнования Winter Moscow Open проводятся ежегодно с 2012 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство спортивных сооружений на территории "Лужников" завершится в 2020-2021 годах.

Строительство крупных спортивных объектов в "Лужниках" завершится в 2020-2021 годах

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