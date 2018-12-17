Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российские биатлонисты беспрепятственно покинули Австрию и отправились в Чехию. Об этом сообщило посольство РФ в Вене в своем микроблоге в Twitter.

"Российская сборная по биатлону беспрепятственно покинула территорию Австрии и направилась в Чехию на следующие международные соревнования", – сказано в сообщении дипмиссии.

🔴 Российская сборная по биатлону беспрепятственно покинула территорию Австрии и направилась в Чехию на следующие международные соревнования. pic.twitter.com/r5K6KAnyOl — RusBotschaft Wien (@RusBotWien) 17 декабря 2018 г.

Ранее биатлонист Антон Шипулин рассказал о встрече с полицией в австрийском Обертиллиахе, где спортсмен находился на сборах. По его словам, полицейские вели себя очень вежливо и не стали настаивать на опросе без адвоката. Шипулин признался, что всегда испытывает стресс из-за "непонятных политических игр", от которых "страдают спортсмены".

13 декабря полиция Австрии обвинила представителей российской сборной по биатлону в нарушении антидопинговых правил на ЧМ-2017 в Хохфильцене. Среди подозреваемых оказались Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Ирина Старых. Под подозрение попали не только спортсмены, но и тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, а также массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.