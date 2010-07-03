Оргкомитет российской части ЧЕ-2020 одобрил организацию фан-зон в городах РФ

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Оргкомитет чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге одобрил порядок организации дополнительных фан-зон в российских городах, не принимающих турнир, сообщает ТАСС.

Предложения об организации таких зон в дни матчей турнира были направлены во все регионы России, и уже около 40 из них подтвердили намерение принять участие в проекте.

Генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин подчеркнул, что фан-зоны стали одним из самых успешных проектов прошлогоднего чемпионата мира по футболу.

"Нас приятно удивило, что желание организовать такие площадки во время чемпионата Европы – 2020 высказали власти городов, которые не участвовали в проведении чемпионата мира", – подчеркнул он.

Председатель наблюдательного совета оргкомитета, зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, в свою очередь, добавила, что планируется также организовать культурную программу.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Российские футболисты досрочно вышли в Евро-2020. 13 октября сборная России разгромила киприотов на их домашнем стадионе со счетом 5:0. Последний раз национальная команда РФ проигрывала в марте сборной Бельгии. Затем спортсмены выдали серию из семи побед с общим счетом 26:1. С таким огромным запасом сборная России еще никогда не выходила в финальную стадию чемпионата Европы.

Сборной России осталось провести два матча в ноябре. Один против лидеров нашей подгруппы команды Бельгии, второй – против не самой сильной сборной Сан-Марино. Но независимо от результата, Россия уже едет на Евро-2020 и планирует стать чемпионом.