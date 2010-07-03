Хоккеист "Динамо" Петерссон пропустит несколько игр из-за травмы

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Форвард московского "Динамо" Андре Петерссон из-за травмы пропустит оставшиеся в октябре игры, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в Twitter.

Хоккеист получил травму правого колена в матче против московского ЦСКА. Вместе с тем, Вячеслав Кулемин, который также получил травму, избежал серьезного повреждения и отправится на ближайший выезд.

В следующем матче 10 октября столичный клуб сыграет с китайским Куньлунем. Также "Динамо" предстоит выйти на лед против хабаровского Амура (21 октября) и владивостокского Адмирала (23 октября).

В текущем сезоне Петерсон отыграл 18 матчей, в которых набрал 14 очков (7 голов и 7 передач).